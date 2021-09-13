Северобайкальск, Бурятия, 13 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. На совете представителей байкальских районов при главе Бурятии предложили смягчить правила для любительской рыбалки на Байкале. По словам мэра Северобайкальска Олега Котова, среди местных жителей каждый второй является рыбаком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Pixabay.com Омуль

В настоящее время правила предусматривают возможность любительского рыболовства с использованием не более двух крючков и без использования лодок. Мэр предложил в новой редакции вставить «с использованием плавучих средств».

«С берега у нас рыбачить практически невозможно, берег у нас скалистый, каменистый, то есть по факту это рыбалка невыполнима. Также просим из правил убрать понятие ледового покрова. Мы это предлагаем для того, чтобы рыбалка была всесезонной, но за исключением периода, когда идёт нерест», — отметил он.

Глава региона Алексей Цыденов заявил, что уже обсуждал этот вопрос с руководителем Росрыболовства Ильей Шестковам.

«В принципе, он поддерживает, что нужно менять условия ловли омуля для рыбаков, поэтому давайте от себя, напишем предложение и на согласование ему направим», — добавил он, поручив отработать вопрос с минсельхозом.