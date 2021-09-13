Лондон, 13 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки тестового экземпляра нового Range Rover 2022 модельного года. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Range Rover 2022 модельного года

Сейчас работы по созданию модели находятся на этапе дорожных испытаний. На данный момент известно, что новый Range Rover будет оснащён электрифицированной механикой. Для покупателей будут доступны три версии автомобиля: легкий гибрид, гибрид и подключаемый гибрид. В основу же кроссовера ляжет новая архитектура MLA.

Сообщается, что на создание интерьера модели автопроизводитель планирует потратить значительные средства. Автомобиль получит полностью цифровую «приборку» и большой тачскрин информационно-развлекательной системы, которая располагается на центральной консоли.

Старт серийного производства Range Rover намечен на первую половину 2022 года.

Ранее компания Jaguar Land Rover провела премьеру модели Range Rover Sport SVR Ultimate, собранной специально для российского авторынка. Машина выделяется покрытием кузова, выполненным из тонких стеклянных частиц, создающих эффект звездного сияния.

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