Тбилиси, 13 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Грузии с 13 сентября стартовала денежная лотерея для тех, кто привился от COVID-19. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

Fishki.net Лотерея

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Розыгрыши будут проходить каждый день до конца года. Призовой фонд выделен в размере 2,8 млн лари (около $900 тыс.). Участие смогут принять все, кто сделал хотя бы одну прививку.

Ежедневно будут разыгрывать призы по 100 и 500 лари ($32 и $160), а еженедельно — от 1000 до 10 000 лари (от $320 до $3200). В конце года будет финальный розыгрыш с призовым фондом 100 тыс. лари ($32 тыс.).

Стоит отметить, в Грузии, по данным на 12 сентября, вакцинировали 20% взрослого населения. Одной дозой привились почти 890 тыс. человек, двумя — почти 580 тыс.