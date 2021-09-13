Токио, 13 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Эффективность вакцины от Pfizer составляет 85−96%. К такому выводу пришла группа исследователей Киотского университета. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Анализ был представлен на совещании экспертов министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Pfizer BioNTech U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса

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В ходе исследования, которое проводилось летом 2020 года, специалисты проанализировали данные более 10 тыс. заразившихся в этот период местных жителей.

В результате предполагаемая эффективность после введения двух доз вакцины Pfizer составила у мужчин в возрасте от 20 до 60 лет от 89,6% до 93,4%, в возрасте 60 лет и старше — от 94,7% до 96,9%. У женщин от 20 до 60 лет от 85,4% до 91,8% старше 60 лет — от 92,6% до 96,1%.

Отмечается, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране «Дельта"-варианта коронавируса. Эксперты предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуры, координирующего деятельность центрального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, двумя дозами вакцины от COVID-19 привиты уже более 50% жителей Японии.