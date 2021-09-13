Ташкент, 13 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу утроить объем производства лекарств и довести уровень обеспечения внутреннего рынка до 80 процентов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Для этого в стране намечено реализовать 104 проекта в 2022—2026 годах», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, Мирзиеёв поручил нарастить заготовку и переработку лекарственных растений «подчеркнув важность этого для обеспечения занятости населения и увеличения экспорта».

«Отдельный акцент был сделан на необходимости производства сложнокомпонентных препаратов у нас в стране», — подчеркнул пресс-секретарь.