Майкоп, 13 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Адыгею вечером 12 сентября накрыл сильный ливень с градом и шквалистым ветром. Крупные градины в отдельных районах достигали размера спичечного коробка, сообщили очевидцы. Без света остались несколько улиц в Майкопе, а в отдельных районах республики нанесен ущерб урожаю, в особенности пострадали виноградники, сообщают в соцсетях местные жители.

Град

«Одна из молний попала в линию электропередачи ТП-352, выведя из строя изоляторы. В результате обесточенными оказались районы улиц Клубной, Новой и часть Юбилейной. <…> По этой причине погас свет в домах по 2-й Первомайской и в районе Северо-Восточных Садов», — пишет «За рулем Кубань».

Восстановительные работы были запланированы на утро 13 сентября. Стоит отметить, что МЧС накануне разгула стихии опубликовало штормовое предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях из-за приближающегося циклона. Однако многие пользователи соцсети возмущались, что во время града не работали градобойни, из-за чего многим подворьям мог быть нанесен значительный ущерб. В натоящее время официальной информации о повреждениях и разрушениях нет.