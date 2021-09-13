Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге трехлетнего мальчика, мать и отец которого лишены родительских прав, держали на привязи в больнице. Выяснением обстоятельств неподобающего или даже преступного отношения к ребенку занялись в прокуратуре и Следственном комитете. К ситуации также подключились в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

Instagram.com/blackmamba_psy/ Ребенок на привязи (цитат записи в соцсети)

Об обращении с трехлетним сиротой по имени Витя в инфекционной больнице Петербурга в социальных сетях рассказала Дарья Машнова. Несколько дней назад она вместе с дочкой была госпитализирована в больницу, где и встретила мальчика. По словам женщины, сначала ей показалось, что ребенок имеет физические недостатки, но, присмотревшись, поняла, что причиной его странных движений были путы. Ноги малыша были привязаны к стулу его же колготками, а тело — носками. Позже женщина заметила, что таким же способом шустрого ребенка удерживают и в его же кроватке.

«Брать на руки нельзя! Он потом плакать будет и не уложишь спать»; «Ничего ему не Давайте, не трогайте его!»; «Он же ребёнок наркоманов, он уже сейчас плюётся, а что дальше будет!», — привела слова медработников Дарья.

Как пояснили удивленной женщине сотрудники больницы, в лечебнице нехватка нянь, следить за Витей некому, поэтому таким вот способом они решили обезопасить ребенка от ушибов и повреждений. Этот ответ не удовлетворил женщину и, после того как она рассказала о мальчике своим 15 тыс. подписчикам в соцсети, ситуацией в государственном учреждении занялись надзорные органы.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, ведомство организовало проверку, узнав о «недопустимых методах обращения» с ребенком. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В свою очередь в ГСУ СКР по Петербургу уточнили, что по инициативе следственных органов принят к производству материал доследственной проверки, ранее проводимой УМВД России по Василеостровскому району.

«В ходе проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Петербурга уточнили, что мальчик стал сиротой в 2021 году, так как оба его родителя были лишены родительских прав.

«По данному факту специалистами уполномоченного по правам ребёнка, совместно с представителями комитета по здравоохранению, был осуществлен рабочий выезд, инициирована проверка, установление всех фактов и привлечение к ответственности. На сегодня ребенку ничего не угрожает. Он по прежнему находится в детской инфекционной больнице. До полного его выздоровления с ним будет круглосуточно находиться няня», — рассказал ИА REGNUM представитель уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Добавим, что у мальчика есть сестра, поэтому найти ему новую семью сложнее, разделять детей госорганы не хотят.

Ситуация, в которой оказался трехлетний ребенок, возмутила пользователей социальных сетей. Так, помимо слов негодования под постом Дарьи, в одном из популярных городских пабликов сети «ВКонтакте» разгорелись ожесточённые споры. Одни пользователи требовали уволить всех сотрудников отделения больницы и не давать им возможности работать в медицинской сфере. Другие же наоборот, встали на сторону медиков указав, что сейчас в детских стационарах нет должности воспитателя, который мог бы присматривать за такими детьми.

«Фонд помощи «Петербургские родители» организует работу медсестер для помощи сиротам в больницах. Малышу оплачивается отдельная медсестра, которая находится с ним постоянно, утешает, когда больно и страшно. Проект существует давно и нуждается в помощи. Не надо винить больничных медсестер, они не могут сидеть рядом как мать родная», — заметила пользовательница сети Оля Ш.