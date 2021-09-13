Екатеринбург, 13 сентября 2021, 10:15 — REGNUM Экс-зампредправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Приговор вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Коноплёву дали пять лет условно с испытательным сроком четыре года за взятку генерал-майору Игорю Трифонову. Банкир признал свою вину, он пошёл на сделку со следствием.
Суд не стал назначать Коноплёву штраф в 20 млн рублей, который просил назначить гособвинитель.
Как сообщало ИА REGNUM, Трифонов обвиняется, в свою очередь, в получении взятки в особо крупном размере (7,5 млн рублей).
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