Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Экс-зампредправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Приговор вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Pigs Are Smart Коррупция

Коноплёву дали пять лет условно с испытательным сроком четыре года за взятку генерал-майору Игорю Трифонову. Банкир признал свою вину, он пошёл на сделку со следствием.

Суд не стал назначать Коноплёву штраф в 20 млн рублей, который просил назначить гособвинитель.

Как сообщало ИА REGNUM, Трифонов обвиняется, в свою очередь, в получении взятки в особо крупном размере (7,5 млн рублей).