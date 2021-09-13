Ярославль, 13 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. С 13 сентября в Ярославле изменен график движения и расписание автобусного маршрута №41Б, связывающего центральную часть Ярославля с Фрунзенским районом города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

City-yaroslavl.ru Автобус на маршруте

На данный автобусный маршрут возвращается несколько остановок, отмененных в рамках транспортной реформы в Ярославле с 14 июля 2021 года.

« С 13.09.2021 изменяется схема движения автобусов по маршруту № 41Б «Богоявленская площадь — улица Индустриальная» с учётом следования транспортных средств из центра города по проспекту Фрунзе, далее по улицам Попова и Ярославской до дома № 140 (через остановочный пункт «Улица Ярославская»), а в обратном направлении по улицам: Ярославской, Пирогова, Индустриальной и далее по существующему маршруту», — рассказали в мэрии.

Автобус будет снова останавливаться возле школы №88 и на улице Ярославская. Кроме того, на обслуживание маршрута добавлены две дополнительные машины, интервал ожидания в «часы пик» сократится с 8 до 6−7 минут.