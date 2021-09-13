В Ярославле изменили один из самых популярных автобусных маршрутов
Ярославль, 13 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. С 13 сентября в Ярославле изменен график движения и расписание автобусного маршрута №41Б, связывающего центральную часть Ярославля с Фрунзенским районом города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.
На данный автобусный маршрут возвращается несколько остановок, отмененных в рамках транспортной реформы в Ярославле с 14 июля 2021 года.
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Автобус будет снова останавливаться возле школы №88 и на улице Ярославская. Кроме того, на обслуживание маршрута добавлены две дополнительные машины, интервал ожидания в «часы пик» сократится с 8 до 6−7 минут.