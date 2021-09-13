Исламабад, 13 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Из-за обрушения жилых домов в результате сильных грозовых дождей в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва не менее 14 человек погибли и двое получили ранения. Об этом 13 сентября сообщает телеканал Geo TV.

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Уточняется, что обрушения домов произошли в районе Торгар и в городе Абботтабад. При этом отмечается, что большая часть погибших — это женщины и дети.

При это продолжающиеся с 11 сентября ливни на северо-западе Пакистана стали причиной оползней и наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная обсерватория Китая 12 сентября продлила оранжевый уровень предупреждения в связи с тайфуном «Чанту», который, как ожидается, обрушится на восточно-Китайскую провинцию Чжэцзян уже 13 сентября