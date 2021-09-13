Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. На Камчатке по инициативе губернатора Владимира Солодова стартовал проект «Растём здоровыми» — дошкольники от 3 до 7 лет и ученики начальной школы будут бесплатно получать биодобавку «Омега-3», сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Рыбий жир

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«В проекте задействовано 210 учреждений образования, из них 102 детских сада, в которых больше 17 тысяч детей, и 108 школ, с численностью более 15 тысяч обучающихся начальной школы. Таким образом, свыше 32 тысяч детей задействованы в проекте. Министерством образования, органами местного самоуправления проведена большая работа по сбору согласий от родителей и доставке продукта в образовательные учреждения. Кроме того, детям также рассказали о полезных свойствах пищевой добавки и её возможностях для развития детского организма», — рассказали в правительстве.

Проект будет реализован в два этапа. Биодобавку дети будут получать курсами два раза в год — осенью и весной по 30 дней.

«Все вспоминают советские времена, когда детям давали рыбий жир в детских садах. Сегодня более усовершенствованные технологии, благодаря которым капсулы имеют приятный вкус, что является дополнительным плюсом. Проект получает только положительные отзывы со стороны родителей», — добавила зампредседателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по результатам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое он провёл в рамках VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке, рекомендовал регионам последовать примеру Камчатки по обеспечению детей добавкой Омега-3, которую производят из диких лососей.