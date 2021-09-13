Мурманск, 13 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Парк мурманского общественного транспорта будет заметно обновлен — в ближайшее время региональные власти закупят 19 автобусов и 10 троллейбусов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admnvrsk.ru Троллейбусы

На закупку транспорта будут потрачены федеральные средства — 200 млн рублей, выделенных региону за эффективную работу региональной команды по социально-экономическому развитию по итогам прошлого года.

«Я принял решение направить эти средства именно на общественный транспорт. Это позволит нам дополнительно закупить 19 автобусов и 10 троллейбусов. А всего с учётом тех контрактов, которые мы заключили с перевозчиками, мы сможем единовременно закупить 85 единиц техники и тем самым обновить 11% всего парка общественного транспорта Мурманской области уже в этом году, а также снять с маршрутов все троллейбусы, которые были выпущены более 30 лет назад», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ заложило в федеральном бюджете на 2021 год 3,5 млрд рублей на закупку новых городских автобусов и троллейбусов для регионов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».