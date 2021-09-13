Улан-Удэ, 13 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Бурятии для откачки воды с подтопленных территорий в левобережной части Улан-Удэ задействовали пожарных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, они установили пожарную насосную станцию, при помощи которой начали откачивать воду обратно в Селенгу.

Главное управление МЧС по Бурятии Ликвидация последствий паводка в Бурятии

Всего по состоянию на 13 сентября в республике остаются подтопленными 53 дома и более 2 тыс. приусадебных участков.

«В ликвидации последствий ЧС задействованы 141 человек, 66 единиц техники. Гидрологическая обстановка на территории республики находится на круглосуточном контроле», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики приняли решение дополнительно выделить 5,56 млн рублей пострадавшим от наводнения в Кяхтинском районе.