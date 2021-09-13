Рублёв впервые поднялся на пятое место в рейтинге ATP
Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в своей карьере поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 13 сентября сообщается на сайте организации.
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Андрей Рублёв
Рублёв поднялся с седьмого места на пятое, обойдя в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.
Лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев, который обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open) занимает второе место.
Рейтинг АТР от 13 сентября:
- Новак Джокович (Сербия) — 12 133.
- Даниил Медведев (Россия) — 10 780.
- Стефанос Циципас (Греция) — 8350.
- Александр Зверев (Германия) — 7760.
- Андрей Рублёв (Россия) — 6130.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.
- Маттео Берреттини (Италия) — 5173.
- Доминик Тим (Австрия) — 4995.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3440.
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