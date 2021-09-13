Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в своей карьере поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 13 сентября сообщается на сайте организации.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв поднялся с седьмого места на пятое, обойдя в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.

Лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев, который обыграл Джоковича в финале Открытого чемпионата США (US Open) занимает второе место.

Рейтинг АТР от 13 сентября:

Новак Джокович (Сербия) — 12 133. Даниил Медведев (Россия) — 10 780. Стефанос Циципас (Греция) — 8350. Александр Зверев (Германия) — 7760. Андрей Рублёв (Россия) — 6130. Рафаэль Надаль (Испания) — 5815. Маттео Берреттини (Италия) — 5173. Доминик Тим (Австрия) — 4995. Роджер Федерер (Швейцария) — 3765. Каспер Рууд (Норвегия) — 3440.

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