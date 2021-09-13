Барнаул, 13 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5021 человек, причём 71 из них добавили в сводку за выходные (11−12 сентября 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 523 (-2 за выходные), из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за выходные). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 724 человека, +88 за выходные) и ОРВИ (48 238 человек, +593 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 259 детей (+57 за выходные).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (73 547 человек, +704 за выходные) новый вирус победили 56 528 человек (+454 за выходные).

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