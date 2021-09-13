Ташкент, , 09:59 — REGNUM В Душанбе 17 сентября состоится встреча в новом формате — «Шанхайская Организации Сотрудничества — Организация Договора о коллективной безопасности». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

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«На встрече в новом формате стороны обсудят развитие ситуации в Афганистане», — сообщил Асадов.

Напомним, что 16−17 сентября в столице Таджикистана пройдет очередное заседание Совета глав государств ШОС.

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