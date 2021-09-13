Москва, 13 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Готовность Большой кольцевой линия (БКЛ) метрополитена Москвы составляет 88%. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительства станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро

Северо-восточный участок готов на 86%, восточный — почти на 50%. Работы на западном, юго-западном, южном участках близятся к финалу.

По его словам, в настоящее время ведется проходка последних тоннелей на БКЛ: уже построено 97% всех тоннелей.

Как сообщало, в сентябре 2020 года готовность Большой кольцевой линия (БКЛ) метрополитена Москвы была 60%.

Читайте подробнее: Большая кольцевая линия метро Москвы построена на 60%