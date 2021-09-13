Волгоград, 13 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего судьи одного из районных судов Волгограда просит возбудить СК РФ. Информация об этом появилась 13 сентября на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Тракторозаводского районного суда Волгограда Артура Дудникова по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — о мошенничестве с использованием служебного положения. Представление будет рассмотрено на заседании коллегии 20 сентября 2021 года.

Полномочия Артура Дудникова были досрочно прекращены в конце января 2021 года.