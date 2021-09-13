Москва, 13 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение о реализации совместных проектов с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Об этом сообщает 13 сентября столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

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В сообщении говорится, что в рамках соглашения помимо обмена опытом, также будут реализованы совместные программы для малых и средних инновационных компаний. В Москве протестируют разработки южнокорейских стартапов, и аналогичным образом выпускники столичного проекта «Московский акселератор» примут участие в программах в Сеуле.

«Менее чем за два года существования программа «Московский акселератор» привлекла более 4,5 тысячи заявок на участие от технологических стартапов из самых разных отраслей. А городская программа пилотного тестирования инноваций за период с мая 2020 года по сегодняшний день дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тысячи предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень», — напомнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее выпускники программы развития технологического предпринимательства StartHub. Moscow привлекли около 600 млн рублей инвестиций, которые намерены вложить в масштабирование своих проектов.

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