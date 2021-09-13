Акбулак, Оренбургская область, 13 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Акбулакском районе Оренбургской области местную жительницу пришлось принудительно госпитализировать. Агрессивное поведение женщины вызывало опасения и жалобы соседей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Фото Управлении ФССП России по Калужской области Принудительная госпитализация

Окружающие люди жаловались на «страшные» крики и стуки в квартире женщины, в подъезде горами складировался мусор, источавший неприятные запахи. Оренбурженка провоцировала конфликты, бросалась с кулаками на прохожих, в том числе на детей.

По данным службы судебных приставов, хозяйка квартиры нигде не работает, имеет дочь, которая в менее выраженной форме страдает подобным заболеванием и так же, как и мать ни с кем на контакт идти не хочет, от медпомощи отказывается.

В результате врач-психиатр районной больницы обратился в суд с иском о принудительной госпитализации агрессивной жительницы. Судебная инстанция удовлетворила требование.

Женщина уже прошла медицинское освидетельствование. По его итогам она направлена на лечение в психиатрический диспансер. Впоследствии в этом же начала лечится и дочь оренбурженки.