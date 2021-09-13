Новосибирск, 13 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Новосибирске, сегодня, 13 сентября, ТЭЦ-4 устраняет дефект на Красногорском выводе — трубопроводе от станции. Из-за чего без горячей воды остались почти 270 обьектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Кран горячей воды

«Отсутствует горячая вода у 239 жилых домов и 29 социальных учреждений на улицах 25 лет Октября, Богдана Хмельницкого, Новая Заря, Объединения, Театральная, Учительская, 1-й, 2-й Краснодонские переулки», — уточнили в Сибирской генерирующей компании.

Работы планируется завершить поздно вечером. Горячую воду обещают дать в 12:00 (время местное) завтра, 14 сентября.