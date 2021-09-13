Элиста, 13 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние трое суток зарегистрировано семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 13 сентября.

Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 568 случаев смерти среди пациентов с подтверждённым тестом на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остаётся стабильной. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом постепенно снижается.