Ташкент, , 09:56 — REGNUM В Душанбе 17 сентября состоится совещание глав государств ШОС, после которого председательство в организации перейдет от Таджикистана к Узбекистану. Об этом сообщил журналистам 13 сентября пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

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«По мнению многих зарубежных экспертов, с учетом масштабной работы, проводимой президентом Шавкатом Мирзиёевым в последние пять лет, председательство Узбекистана в ШОС станет событием особого значения с точки зрения безопасности и предотвращения потенциальных рисков и угроз», — сказал Асадов.

Он указал, что экспертами выражается твердая уверенность, что председательство Узбекистана «будет очень эффективным и еще больше оживит деятельность организации».