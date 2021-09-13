Биробиджан, 13 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Для работы в колл-центре поликлиники столицы Еврейской АО Биробиджана привлекли студентов медицинского колледжа. Эта мера связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, пишет 13 сентября ЕАОMedia.

Yarregion.ru Колл-центр больницы №9 в Ярославле

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В департаменте здравоохранения Еврейской автономии уверяют, что благодаря работе студентов в колл-центре теперь отвечают на звонки жителей региона. Ранее люди не могли дозвонится — было постоянно занято или никто не брал трубку.

«В колл-центре работают студенты Биробиджанского медицинского колледжа, которые уже не в первый раз приходят на помощь области во время сложной эпидемиологической обстановки», — отметили в департаменте здравоохранения ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, запись к терапевту в Биробиджане временно приостановлена, прийти в поликлинику можно только за экстренной помощью. А в регистратуру практически невозможно дозвонится, жаловались жители региона. Ждать врача, если заболел COVID-19, приходится около трёх недель, также сообщали люди.