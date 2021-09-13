Донецк, 13 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Украинские силовики 13 сентября произвели обстрел территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из минометов калибром 82 мм. Об этом 13 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«С 07:01 (совпадает с мск) до 07:10 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Озеряновка и Васильевка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с украинской стороны было выпущено по территории ДНР 15 мин калибром 82 м и произведено 12 выстрелов из БМП-1.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября село Новоласпа на юге ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).