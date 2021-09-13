13 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Прежде Афганистан неоднократно разжигал борьбу между иностранными державами и давал интервентам пощечину. Его потенциал в этом отношении остается очень значительным и сейчас, когда власть в стране возвращается к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Какие бы региональные и глобальные силы ни стремились играть на афганском поле, они должны осознавать эту реальность.

Максим Исаев, , 12:02 — REGNUM Фиаско в Афганистане уже спровоцировало противоречия между рядом стран в регионе. Первыми этой ситуацией воспользовались небольшой, но богатый нефтью Катар и его союзница Турция, которые, объединив свои силы, помогли «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его пакистанским сторонникам в консолидации власти и достижении международного признания. Стоит задаться вопросом, что два этих столь далеких друг от друга государства хотят от этого получить, пишет политолог Амин Сайкал в статье, вышедшей 13 сентября в The Strategist.

Афганистан U.S. National Archives

Товарищеские отношения между Катаром и Турцией в значительной степени оформились более десяти лет назад — после «демократических» народных восстаний, известных также как «арабская весна». Эти два государства все больше объединяют общие региональные геополитические и стратегические интересы. И Доха, и Анкара поддержали «арабскую весну» и победу на выборах в Египте «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их активную деятельность в других частях арабского мира, особенно в королевствах Персидского залива, во главе с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия и два ее партнера по Совету сотрудничества стран Персидского залива (СССПЗ), Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а также Египет, обвинили Доху в пособничестве терроризму и неспособности следовать выбранному курсу против Ирана — серьезной региональной угрозы. Они изгнали Катар из СССПЗ и ввели блокаду, чтобы поставить его на колени. Этот шаг, кроме того, усилил опасения Дохи в связи со старыми притязаниями Саудовской Аравии на Катар.

Катарская армия на параде Ijasmuhammed

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, из-за желания которого быть центральным игроком на Ближнем Востоке и в мусульманском мире Саудовская Аравия и ее союзники стали проявлять осторожность, поддержал Катар в условиях блокады. Он пошел на укрепление потенциала турецкой военной базы в Катаре и оказал Дохе всю необходимую помощь, в том числе помогал проводить сделки со странами в Европе и за ее пределами. Довольный ослаблением СССПЗ, Иран также срочно направил в Катар свежие овощи и фрукты, чтобы удовлетворить насущные потребности последнего.

Таким образом, Анкара и, в некоторой степени, Тегеран помогли Дохе в критический момент нужды, позволив ей пережить блокаду и, наконец, побудить ее зачинщиков, наряду с давлением новой администрации президента США Джо Байдена, снять ее в начале 2021 года. Тем не менее ОАЭ до сих пор не восстановили полностью дипломатические отношения с Катаром, что подтверждает другое широко распространенное мнение о том, что Дубай не хочет превращения Дохи в конкурирующий региональный финансовый и экономический центр.

Катар — довольно небольшая страна, в которой проживает немногим более 200 тыс. граждан, а также два миллиона иностранных рабочих. Тем не менее Доха эффективно использовала свое нефтяное богатство и тесные прибыльные и стратегические связи с Турцией, а также с Соединенными Штатами, у которых есть крупнейшая ближневосточная база в Катаре, чтобы сыграть важную роль на региональном и международном уровнях в стремлении к независимой внешней политике. В рамках этого курса Доха не только создала сеть Al Jazeera Media Network, которая излагает широкий спектр критических взглядов, в том числе вызывающих раздражение консервативных арабских государств, но и с 2013 года разместила у себя политическое представительство радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Посредничество Дохи между США, радикалами и другими афганскими сторонами и её экономический потенциал оказались инструментами, побудившими «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключить мирное соглашение в феврале 2020 года с США. Сделка была крайне несовершенной, поскольку не предусматривала всеобщего прекращения огня и политического урегулирования. Однако она удовлетворяла искреннее желание США полностью вывести все иностранные силы из Афганистана в течение 14 месяцев, этот срок Байден продлил еще на четыре месяца.

Афганцы U.S. National Archives

С возвращением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и унижением США и, если уж на то пошло, самого мощного военного альянса в мире, НАТО, Катар теперь, похоже, поддержал афганских радикалов, чтобы они могли осуществлять эффективное управление государством, хотя и под покровительством влиятельной Межведомственной разведки Пакистана.

После того как в конце августа Кандагар посетил заместитель лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и главный переговорщик в Дохе, Катар направил группу экспертов, которые должны были оказать помощь в организации работы кабульского аэропорта как для внутренних, так и для международных рейсов. Он также продемонстрировал готовность внести существенный финансовый вклад в казну радикалов и активизировать умирающую афганскую экономику. Дипломатическая миссия Катара на сегодняшний день является второй по значимости и предпринимаемым шагам в Кабуле после пакистанского посольства. В этом плане Катару помогает Турция: вместе с Дохой Анкара способствует возобновлению работы аэропорта Кабула и заявляет о своей готовности сыграть роль в легитимации режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Катарский и турецкий подходы вряд ли понравятся членам СССПЗ, особенно ОАЭ и Саудовской Аравии. ОАЭ предоставили убежище президенту Афганистана Ашрафу Гани, который с позором бежал из Кабула накануне захвата города талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Интересно, что у Гани была возможность поехать в Доху, но Абу-Даби расстелил для него красную ковровую дорожку, что можно рассматривать как часть соперничества двух сторон. Эр-Рияд будет настороженно относиться к развитию событий не только из-за его постоянной обеспокоенности поведением Дохи и Анкары, но и из-за того, как они могут анализировать традиционные тесные связи Саудовской Аравии с Пакистаном, которые в последнее время оказались в некоторой напряженности.

Прежде Афганистан неоднократно разжигал борьбу между иностранными державами и давал интервентам пощечину. Его потенциал в этом отношении остается очень значительным и сейчас, когда власть в стране возвращается к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Какие бы региональные и глобальные силы ни стремились играть на афганском поле, они должны осознавать эту реальность.