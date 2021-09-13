Чханнён, Южная Корея, 13 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. 12 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,1 произошло в 02:04 по местному времени в 4 км к востоку-юго-востоку от уезда Чханнён провинции Кёнсан-Намдо. Эпицентр залегал на глубине 13 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что данное землетрясение стало 29-м по силе на Корейском полуострове в текущем году.