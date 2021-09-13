Улан-Удэ, 13 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В стационарах Бурятии по состоянию на 13 сентября находится 344 пациента с коронавирусом. У 304 из них инфицирование осложнилось внебольничной пневмонией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет — 28), на ИВЛ — 18 пациентов (из них старше 65 — 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 8», — отметили в оперштабе.

Занятость коечного фонда к настоящему времени достигла 86,6%. На амбулаторном лечении находится ещё 926 человек.

За сутки от COVID-19 скончался один пациент. Таким образом, всего жертвами коронавируса за время пандемии достигло 1801.