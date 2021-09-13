Вашингтон, 13 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Актриса Хеллена Тейлор, озвучившая главную героиню в англоязычных версиях игр Bayonetta, вероятно, не будет участвовать в проекте третьей части серии. Об этом 13 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Тейлор написала на своей twitter-странице, что возможность озвучивать ведьму Байонетту была для неё «величайшим подарком». Один из фанатов отметил, что не может представить, что персонажа будет озвучивать кто-то другой. В ответ на это актриса заявила, что, возможно, ему придётся с этим смириться.

Напомним, оригинальная Bayonetta вышла 29 октября 2009 года, разработкой игры занималась японская студия Platinum Games. Релиз сиквела состоялся 20 сентября 2014-го. В июле 2021-го представители Nintendo подтвердили, что Platinum Games разрабатывает Bayonetta 3.