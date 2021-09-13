Пенза, 13 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. О новых кадровых изменениях в правительстве Пензенской области стало известно в понедельник, 13 сентября. Врио губернатора Олег Мельниченко проинформировал об этом в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Так, временно исполнять обязанности заместителя министра — начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области будет Максим Изосимов.

В должности врио заместителя министра образования региона утверждена Елена Коломенцева.

В качестве временно исполняющего обязанности заместителя министра финансов Пензенской области представлен Александр Салеев.

Олег Мельниченко поручил вновь назначенным заместителям министров оперативно включиться в работу.

ИА REGNUM напоминает, в четверг, 9 сентября, в Пензе состоялась церемония закрытия регионального кадрового конкурса «Пензенская область — регион возможностей».

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