Токио, 13 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Компания Subaru представила седан WRX пятого поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Subaru Subaru WRX

Пятое поколение седана построено на новой «тележке». На этой платформе базируются универсал Outback и кроссовер Forester. Она обеспечивает сниженный центр тяжести, более жесткую конструкцию кузова с иной геометрией шасси, а также новый электрический усилитель руля dual-pinion.

Экстерьер седана не сильно изменился, однако силуэт автомобиля стал более плавным и обтекаемым.

Новый WRX оснащен четырехцилиндровым турбированным мотором объёмом 2,4 л мощностью 275 л. с. и 350 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с механической трансмиссией или с вариатором.

Ранее компания Subaru получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённый кроссовер Subaru Forester.

Читайте также: Представлен модернизированный Subaru Forester Ute с трейлером-прицепом