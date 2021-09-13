Чебоксары, 13 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Чувашии за восемь месяцев в консолидированный бюджет республики поступило почти 52,3 млрд рублей, израсходовано 47,8 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,4 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие данные были приведены сегодня, 13 сентября, на планёрке в правительстве.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

В Чувашии в январе — августе 2021 года в консолидированный бюджет поступило 52 296 млн рублей, что составляет 67,2% от годового плана. Доходы по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 13,6%.

В структуре поступлений собственные доходы составили 28 102 млн рублей, что на 15,1% больше уровня января — августа 2020 года. В том числе налоговые доходы за указанный период возросли на 12,8% и достигли 25 664 млн рублей. Неналоговые поступления увеличились на 48,2% — до 2 438 млн рублей.

За восемь месяцев израсходовано 47 865 млн рублей, или 56,8% от годового плана. Таким образом, консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 403,8 млн рублей.