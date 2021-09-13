Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Власти Камчатки отмечают тенденцию к снижению роста заражений коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

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«За минувшие сутки выявлены 45 человек, заболевших COVID-19. В сравнении с прошлой неделей отмечено незначительное снижение уровня заболевших. На сегодня в моногоспиталях 345 коек, из которых 141 свободна, что соответствует 41% от общего коечного фонда. Будем отслеживать динамику и в случае снижения роста заражений в конце недели будем сокращать койки в госпиталях», — пояснил вице-губернатор по COVID-19 Александр Кузнецов.

Отмечается, что медучреждения полностью обеспечены медикаментами для лечения амбулаторных ковидных пациентов.

На 13 сентября на Камчатке привились от коронавируса 81 704 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке стартовала акция «Победим COVID вместе». Её цель — создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации от коронавируса.