Кабул, , 09:46 — REGNUM В международном аэропорту Кабула совершил посадку первый после вывода из Афганистана войск США коммерческий авиарейс. Об этом 13 сентября сообщает Agence France Presse.

Самолет stooni

Также указывается, что приземлившийся самолет принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines и уточняется, что на его борту было не более десяти пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ США Майкл Моррел заявил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляют убежище одному из лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айману аз-Завахири.