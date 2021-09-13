Мурманск, 13 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Мурманской области школы перейдут на пятидневную форму обучения. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Андрей Чибис.

Каникулы начались

«Понятно, что могут быть исключения, в том числе по решению родительских комитетов. Но в целом, мы такую систему вводим со второй четверти», — сказал глава региона.

Он также отметил, что решение принято в связи с необходимостью «разгрузить» школьников. При этом снижение нагрузки не должно повлиять на размер зарплаты учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманских школьников в дни выборов переведут на дистант.