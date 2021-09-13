Ташкент, 13 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Военнослужащие Узбекистана отправились в Оренбургскую область России для участия в учениях ШОС «Мирная миссия — 2021», сообщает 13 сентября минобороны республики.

Mudofaa.uz Армия Узбекистана

В военном ведомстве Узбекистана отметили, что на совместных учениях принимают участие представители оборонных ведомств России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Китая, Пакистана и Индии.

Учения продлятся до 25 сентября на полигоне Донгуз.