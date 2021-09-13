Белгород, 13 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Саженцы Петровского дуба, растущего в Санкт-Петербурге, подарили Белгороду 12 сентября в заключительный день фестиваля садов и цветов. Информацию о растениях занесут на интерактивную карту, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Www.beladm.ru Передача саженцев Петровского дуба

Саженцы вырастили из желудей, собранных от дуба, который по преданию посадил ПётрI. Дерево растёт в Летнем саду Санкт-Петербурга и с 2014 года имеет почётное звание «Памятник живой природы». Растения передала мэру Белгорода Юрию Галдуну хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. У каждого саженца есть сертификат, родословная и номер, информацию о которых занесут на интерактивную карту музея истории Летнего сада.

«Мы найдём такие места, чтобы горожане могли видеть эти памятные саженцы каждый день. У нас есть улица Белгородского полка, отличившегося в Полтавском сражении. У нас есть Марфо-Мариинский монастырь, в становлении которого принимал участие Пётр I. Радостно, что появилось ещё одно звено в нашей дружбе — между Питером и Белгородом», — отметил мэр Белгорода Юрий Галдун.

Фестиваль «Белгород в цвету» проходил с 10 по 12 сентября. В нём приняли участия представители 26 городов России и трёх стран.