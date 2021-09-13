Берлин, 13 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей турнира в Берлине. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Samuel Blanck Мария Ласицкене

В соревнованиях по прыжкам в высоту Ласицкене преодолела планку на высоте 1,98 м.

Второй стала австралийская спортсменка Никола Макдермотт, показавшая результат 1,95 м. Замкнула тройку представительница Украины Юлия Левченко (1,89 м).

Напомним, в августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио, а 8 сентября выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).