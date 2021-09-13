Иркутск, 13 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Следователи осмотрели место аварийной посадки самолёта L-410 в Иркутской области. Видеозапись с места происшествия опубликована 13 сентября на канале Следственного комитета России в YouTube.

Игорь Двуреков Самолёт Л-410

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

На кадрах записи с названием «осмотр места крушения самолета L-410 в Иркутской области» видны искорёженные, сильно повреждённые обломки самолёта с надписью «Аэросервис». Самолёт рухнул в лес, под ним лежат сломанные деревья.

Ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

По данным следствия, вечером 12 сентября самолет L-410, следовавший из Иркутска в село Казачинское, совершил жесткую посадку, не долетев 4 км до села. На борту находились 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека, включая одного из двух пилотов L-410, погибли. Остальные получили различные травмы.

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