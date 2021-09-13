Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Свердловской области потушены все природные пожары. Об этом сообщает 13 сентября областной департамент информполитики.

bertknot Лесной пожар

За последние сутки в регионе ликвидировали шесть возгораний. Из общая площадь достигала 594,81 га.

С начала пожароопасного периода в области было отмечено 1203 природных пожара площадью 59 788,4 га. 697 из них потушили в день обнаружения, а 860 — в первые сутки.