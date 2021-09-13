Москва, 13 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с отдельными порывами до 17 м/с объявлен в Москве и Подмосковье. Это 13 сентября следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

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Отмечается, что «желтый» уровень предупреждения свидетельствует о потенциально опасной погоде.

Также указывается, что период предупреждения будет действовать с 10:00 13 сентября до 21:00 14 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщли, что в понедельник, 13 сентября, в столице России ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +22… +24 °C.