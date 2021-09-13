Варшава, , 09:39 — REGNUM 12 сентября власти Польши с помощью воздушного транспорта отправили в Узбекистан и Кению в общей сложности 460 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства компаний AstraZeneca и Pfizer. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Вакцинация NIAID

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Чиновник подчеркнул, что данные поставки вакцины являются бесплатными для стран-получателей. Дело в том, что в Польше существенно замедлились темпы вакцинации населения, в связи с чем фиксируется избыток вакцины.

Марцин Пшидач напомнил, что «Польша и Кения поддерживают прочные экономические связи, а Узбекистан помог польским властям эвакуировать людей из Афганистана, при этом, в данных странах наблюдается нехватка вакцины западных производителей».

»Этот шаг можно считать нашей благодарностью», — добавил дипломат.