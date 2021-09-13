Пекин, 13 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В сети появились первые снимки гибридного кроссовера H6 HEV. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Autohome.

Autohome Haval H6 HEV

От базового варианта исполнения модель отличается иной решёткой радиатора, модернизированными бамперами и немного доработанной головной оптикой.

Длина новинки составляет 4653 мм, а колёсная база равна 2738 мм. Среди полезных опций в автомобиле можно отметить: систему ухода от столкновений, видеокамеры кругового обзора и интеллектуальный круиз-контроль.

В качестве основного силового агрегата у кроссовера стоит турбомотор рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 154 л. с. Он сочетается с электромотором и роботизированной трансмиссией. Покупателям будет доступна модель как с передним, так и с полным приводом.

Ранее в Китае был представлен новый купеобразный кроссовер Haval H6S и его юбилейная версия — H6 Supreme+. В основу модели легла модульная платформа L.E.M.O.N., разработанная компанией Great Wall.

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