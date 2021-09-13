Ставрополь, 13 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается лето. Жителей региона теплая погода порадует до конца сентября. Ждать заморозков раньше октября не стоит. Об этом рассказала ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Светлана Пьянова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

«До конца сентября заморозков не ожидается. Лето продолжается», — цитирует специалиста «КП Северный Кавказ».

Между тем в ближайшие трое суток в Ставропольском крае погода будет далека от спокойной. Будут дуть сильные ветры со шквалистым усилением во время кратковременных гроз — до 25 м/с, сообщили в региональном управлении Гидрометцентра. Температура воздуха ночью до +11…16°, днём + 18…23°, местами до +29°.