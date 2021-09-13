Москва, 13 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Москве про программе реновации за январь-июнь 2021 введено в эксплуатацию 52 новых дома, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

С начала года переселены или начали переселение 27 тыс. жителей, из которых 13 тысяч, проживающих в 84 старых пятиэтажках, предложены варианты квартир в новых домах.

Всего по реновации в столице в новые дома переехали 37,7 тыс. жителей. В настоящее время ведется строительство 153 объектов, еще 143 новостройки проектируются.

Как сообщало ИА REGNUM, ю Южном административном округе Москвы началось строительство 17 домов по программе реновации.

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