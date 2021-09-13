Джакарта, , 09:36 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство наблюдает за тремя новыми штаммами коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть три новых штамма, за которыми мы внимательно наблюдаем. Первый — это штамм «Лямбда», второй — «Мю», а третий — C.1.2», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

По словам министра, штамм «Лямбда» распространился в 42 странах, а штамм «Мю» — в 49 странах.

Буди Гунади Садикин заявил, что возможность появления этих штаммов в Индонезии должна быть предотвращена путем охраны международных границ, ужесточения въезда в страну и соблюдения обязательного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о трех новых случаях заражения коронавирусом среди граждан Индонезии за рубежом.

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