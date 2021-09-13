Джакарта, 13 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство наблюдает за тремя новыми штаммами коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Есть три новых штамма, за которыми мы внимательно наблюдаем. Первый — это штамм «Лямбда», второй — «Мю», а третий — C.1.2», — заявил министр здравоохранения Индонезии.

По словам министра, штамм «Лямбда» распространился в 42 странах, а штамм «Мю» — в 49 странах.

Буди Гунади Садикин заявил, что возможность появления этих штаммов в Индонезии должна быть предотвращена путем охраны международных границ, ужесточения въезда в страну и соблюдения обязательного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о трех новых случаях заражения коронавирусом среди граждан Индонезии за рубежом.