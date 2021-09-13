Уфа, 13 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Пенсионерка погибла в результате наезда на нее автомобиля в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что днем 12 сентября в Салавате автомобиль «Тойота Рав 4», за рулем которого находился 28-летний мужчина, на пересечении улиц Уфимская и Космонавтов наехал на 81-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Отмечается, что женщину срочно доставили в медучреждение, где через несколько часов она скончалась от полученных травм.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии легковой автомобиль врезался в лошадь.