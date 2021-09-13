Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. На Камчатке стартовала акция «Победим COVID вместе». Её цель — создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации от коронавируса, сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Вакцинация

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Акция действует с 13 сентября по 14 ноября. На Камчатке развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 — стационарные, 13 — мобильные.

«На пунктах вакцинации начали выдавать номерные купоны тем, кто привился. Розыгрыши с вручением ценных призов, среди которых смартфоны, планшеты, телевизоры, фитнес-браслеты, соковыжималки и другие полезные гаджеты, будут проходить каждую неделю в эфире телеканала «41 Регион» и в официальном паблике министерства здравоохранения Камчатского края сети Инстаграм», — рассказал министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

Участникам акции необходимо зарегистрироваться на сайте и внести свои данные, которые после окажутся в лотерейном барабане.

В финальном этапе акции будет разыгран внедорожник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии завершена акция по стимулированию вакцинации от COVID-19. Жители республики, до 30 августа поставившие обе прививки, участвовали в розыгрыше трёх автомобилей «Лада 4×4».